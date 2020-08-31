Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки"
"Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо", - сказал Фокин
Первый заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин убежден, что представители действующей власти критикуют его заявления о Донбассе, поскольку имеют связь с "предшественниками". Об этом он сказал в комментарии 5 каналу.
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Фокин сказал, что "реакцией на слова доволен", но утверждает, что всего-лишь цитировал положения минских договоренностей.
Он уверен, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".
"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонид Макаровичем Кравчуком", - сказал Фокин.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, выборы и особый статус для всего Донбасса якобы помогут прекратить войну с Россией на востоке Украины.
- Министр МВД Арсен Аваков назвал слова Фокина "нелепыми политическими спекуляциями".
- Не согласился с предложением Фокина по амнистии и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев призвл вывести Фокина из украинской делегации в ТКГ.
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