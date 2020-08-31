Глава делегации Украины в ПА НАТО об амнистии боевикам: Фокин откровенно подыгрывает врагу
"Слуга народа" Егор Чернев, который принимал участие в АТО на востоке, попросил коллег поддержать его. Пока это сделал репостом только Андрей Герус
Первый премьер Витольд Фокин, который вчера оскандалился с предложением "полной амнистии" и "особого статуса для всего Донбасса", должен быть выведен из состава украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе. Об этом написал в Facebook глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.
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"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Я требую вывода Фокина из состава ТКГ и прошу коллег поддержать", – пишет нардеп, который в 2014 году пошел добровольцем в Нацгвардию.
Глава делегации Украины в ПА НАТО подчеркивает: не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных, и "не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей".
Ветеран АТО пишет, что "каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, моих побратимов", и Фокин "не имеет никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей".
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, проведенные выборы и особый статус для всего Донбасса "помогут прекратить войну".
- По словам главы Рады Разумкова, "есть военное преступление, которое не подлежит амнистии".
- Реакции президента Зеленского или кого-то из его офиса на эти заявления по-прежнему нет.
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