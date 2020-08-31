"Есть военное преступление, которое не подлежит амнистии". Разумков о заявлении Фокина
Председатель парламента заявил, что Украина не может пойти на амнистию прокремлевских боевиков
Украина вряд ли сможет пойти "отдельным путем" в вопросах амнистии военных преступников. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вчерашнее заявление замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина во время ответов на вопросы журналистов возле парламента.
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"Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — отметил спикер.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, проведенные выборы и особый статус для всего Донбасса помогут прекратить войну с Россией на востоке Украины.
- Сегодня министр МВД Арсен Аваков назвал слова Фокина об амнистии боевикам "нелепыми политическими спекуляциями".
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