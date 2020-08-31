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"Есть военное преступление, которое не подлежит амнистии". Разумков о заявлении Фокина

31.08.2020, 11:16
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Председатель парламента заявил, что Украина не может пойти на амнистию прокремлевских боевиков

Украина вряд ли сможет пойти "отдельным путем" в вопросах амнистии военных преступников. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вчерашнее заявление замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина во время ответов на вопросы журналистов возле парламента.

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"Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — отметил спикер.

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Дарья Мостовая
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