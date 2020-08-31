"Есть военное преступление, которое не подлежит амнистии". Разумков о заявлении Фокина

Председатель парламента заявил, что Украина не может пойти на амнистию прокремлевских боевиков

Украина вряд ли сможет пойти "отдельным путем" в вопросах амнистии военных преступников. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вчерашнее заявление замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина во время ответов на вопросы журналистов возле парламента.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", — отметил спикер.

Читайте также: Фокин: Россию надо понять, если бы она не захватила Крым, туда бы "пришли" США — видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.