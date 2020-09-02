Кравчук: Заявление Фокина о Донбассе – личное мнение, а не позиция делегации Украины в ТКГ

По словам первого президента, делегация обсудит заявление Фокина, но вопрос о его пребывании в составе делегации решает Зеленский

Заявление замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина об амнистии боевиков, выборах и особом статусе Донбасса является его личным мнением, а не позицией делегации. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук в эфире телеканала Эспрессо.

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"Заявление Фокина - это его личное дело, личное мнение. Он со мной не советовался, этот вопрос не обсуждался делегацией... Фокин высказал собственную позицию, и мы к ней не имеем никакого отношения", - заявил Кравчук.

По его мнению, Фокин не должен высказывать позицию, которая противоречит принятым Радой законам, поскольку он не частное лицо, а замглавы ТКГ.

Кравчук рассказал, что сегодня созванивался с Фокиным и задал ему "ряд искренних вопросов". По словам Кравчука, Фокин не считает, что отошел в своих высказываний от позиции закона.

На вопрос о последствиях для Фокина Кравчук ответил: "Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся, Фокин пояснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию".

В то же время, Кравчук подчеркнул, что не имеет полномочий вывести Фокина из ТКГ, это решение должен принимать президент Владимир Зеленский. Также Кравчук настаивает, что не имел никакого отношения к назначению Фокина.

Денис Юдин

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