Красные линии | Ермак отмежевался от скандальных заявлений Фокина по Донбассу и пожурил прошлую власть
Глава президентского офиса отметил, что многие слова переговорщика в ТКГ отражают положения минских соглашений, которые заключили еще при Порошенко
"Отдельные комментарии" замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет пресс-служба Банковой.
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Он отметил, что большинство заявлений первого премьера Украины, которые вчера взбудоражили общественность, "по сути, отражают положения первых и вторых минских договоренностей".
"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, с которыми почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - пояснил глава ОП.
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Ермак подчеркнул: амнистия не может распространяться на тех, кто: а) совершал военные преступления, б) захватывал заложников, в) пытал и убивал пленных, г) торговал людьми, д) участвовал в финансировании терроризма и совершал другие тяжкие преступления.
Руководитель офиса Зеленского отметил, что минские соглашения и предложения украинской делегации не предусматривают особого статуса для всего Донбасса: речь идет исключительно о временно оккупированных районах (ОРДЛО).
"Есть четкие красные линии, которые неоднократно подчеркивал президент. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", – резюмировал Ермак.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, проведенные выборы и особый статус для всего Донбасса "помогут прекратить войну".
- По словам главы Рады Разумкова, "есть военное преступление, которое не подлежит амнистии".
- Реакции президента Зеленского или кого-то из его офиса на эти заявления по-прежнему нет.
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