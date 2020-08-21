Украинцы верят в лучшее, хотят жить в Украине и считают правильным распад СССР - опрос

Около 70% опрошенных хотят строить жизнь в Украине и еще 40% считают, что в ближайшие годы жизнь людей улучшится

Украинцы не хотят выезжать за границу на заработки - верят, что ситуация в стране наладится, но считают, что пока события в Украине развиваются неправильно. Кроме того, жители страны поддерживают независимость и считают, что СССР распался к лучшему. Об этом говорят результаты совместного исследования фонда Демократические инициативы и центра Разумкова.

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Шесть пунктов о современных украинцах

Большинство украинцев (59%) уверены, что ситуация в стране развивается неправильно. Иначе думают только 19% опрошенных. При этом 70% респондентов хотели бы строить свою жизнь в Украине, а 40% считают, что в ближайшие 25-30 лет условия жизни украинцев станут лучше. Большая часть опрошенных (51,2%) никогда не задумывались над тем, чтобы выехать за границу - работать или жить там. Те же, кто об этом раздумывал, называли такие причины для выезда: можно заработать больше денег (22%), не устраивает жизнь в Украине (12,6%) и нет перспектив для самореализации (11,6%). Почти половина респондентов (49%) заявили, что распад Советского союза - это хорошо. То, что распад СССР - это плохо, считают 32% украинцев.

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Также подавляющее большинство опрошенных (84,4%) подтвердили, что они поддерживают независимость Украины и проголосовали бы за это на референдуме еще раз, если бы он проводился сейчас.

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В вопросе, чего было больше за годы независимости, 40% респондентов заявили, что было и хорошее, и плохое. Мнения оставшихся разделились примерно поровну - четверть украинцев считает, что было больше плохого, еще столько же - что хорошего.

Исследование проводилось по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий с 14 по 19 августа. Опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет методом личных интервью по месту проживания. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

По результатам июльского опроса центра Разумкова, 60,5% украинцев считают, что события в государстве развиваются неправильно.

Опрос Рейтинга в начале августа показал, что по сравнению с сентябрем 2019 года все меньше украинцев довольны положением дел в стране.

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Дарья Мостовая

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