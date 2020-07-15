События в Украине развиваются неправильно - опрос Центра Разумкова

По данным опроса, 47% украинцев уверены, что страна сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе

60,5% украинцев считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса от центра Разумкова и фонда Деминициативы им. Кучерива.

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21,5% респондентов убеждены - события развиваются правильно.

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20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

Около 47% уверены - Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% выражают пессимистические мысли, что страна не сможет это сделать.

Опрос проводили 3-9 июля 2020 года среди 2022 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

11 ноября 2019 года по данным опроса Центра Разумкова, 37,5% опрошенных были с огласны с тем, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%, а в октябре - 45%). Неправильным назвали направление почти столько же - 35% опрошенных, это на 18% больше, чем в сентябре, и на 6%, чем в октябре.

2 июля, по данным опроса соцгруппы Рейтинг, 63% опрошенных были убеждены, что Украина движется в неправильном направлении.

Арина Толина

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