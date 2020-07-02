63% украинцев убеждены, что страна движется неправильно - опрос, инфографика

63% опрошенных убеждены, что Украина движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
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22% респондентов оценивают направление движения страны как правильное, 15% затруднились ответить.
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Фото: ratinggroup.ua
Социологи подчеркнули, что за последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.
Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось.
Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения.
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Фото: ratinggroup.ua
В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.
53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% - война на Донбассе.
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Фото: ratinggroup.ua
Опрос проводился 24-28 июня 2020 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом формализованного интервью (face-to-face) среди 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.