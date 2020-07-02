63% украинцев убеждены, что страна движется неправильно - опрос, инфографика

Фото: ЕРА

63% опрошенных убеждены, что Украина движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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22% респондентов оценивают направление движения страны как правильное, 15% затруднились ответить.

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Фото: ratinggroup.ua

Социологи подчеркнули, что за последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.

Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось.

Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения.

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Фото: ratinggroup.ua

В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.

53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% - война на Донбассе.

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Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился 24-28 июня 2020 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом формализованного интервью (face-to-face) среди 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.

37,5% опрошенных были с огласны с тем, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%, а в октябре - 45%). Неправильным назвали направление почти столько же - 35% опрошенных, это на 18% больше, чем в сентябре, и на 6%, чем в октябре. 11 ноября 2019 года по данным опроса Центра Разумкова,