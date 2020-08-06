Все меньше украинцев довольны ходом дел в стране - опрос Рейтинга

По сравнению с сентябрем 2019 года, меньше граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении

20% опрошенных украинцев считают, что в целом дела в стране идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Больше всего тех, кто считает, что дела в Украине идут в правильном направлении, - среди сторонников Слуги народа. Таких 47%. 35% сторонников СН считают, что дела идут в неправильном направлении. Далее идет Батькивщина (16% и 73% соответственно), Сила и честь (16% и 72%), Радикальная партия (15% и 73%), Европейская солидарность (12% и 85%). Меньше всего довольны ситуацией в государстве сторонники Партия Шария (11% и 84%) и Оппоблока (7% и 85%).

Региональное распределение мнений выглядит так: в центре Украины довольны курсом государства - 23%, не определились - 12%, 66% - недовольны. На западе страны 20% довольны, 10% - не определились и 70% - недовольны. На юге 19% - довольны, 12% - не определились, 69% - недовольны. На востоке Украины, соответственно, данная пропорция выглядит так: 16% - 12% - 69%.

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Наиболее довольны ходом дел в стране граждане в возрасте от 18 до 29 лет (40% - 10% - 51%) и недовольны люди пожилого возраста 60+ (13% - 12% - 75%).

По уровню достатка пропорция такая: обеспеченные (31% - 13% - 56%), среднего уровня ( 25% - 11% - 64%), малообеспеченные (16% - 12% - 73%) и бедные (11% - 9% - 80%).

В апреле 2019, на момент избрания Владимира Зеленского президентом, тех, кто были довольны делами в стране было около 30%, неопределившихся - 15% и недовольных - 55%.

В первые месяцы президентства Зеленского наблюдался умеренный рост "довольных" граждан и резкий спад "недовольных". Так, уже в середине сентября 55% считали, что дела в стране идут "в правильном направлении" и лишь 18% имели обратную точку зрения.

Согласно исследованию, после октября 2019 года ситуация изменилась: людей недовольных становилось больше, а довольных все меньше. Также стало меньше тех, кто не определился.

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Опрос проводился 5 августа, в нем участвовали 2000 человек возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.

По данным опроса Центра Разумкова, 60,5% украинцев считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении и о коло 47% уверены, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе.

Среди эмоций, лучше всего отображающих состояние украинцев, чаще всего называют разочарование - 41% и надежду - 30%. Об этом говорят данные опроса , проведенного в июне социологической группой Рейтинг.

Станислав Стороженко

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