Слуга народа продолжает терять избирателей - опрос Рейтинга

В Верховную Раду проходят Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина, на грани прохождения - Радикальная партия и Сила и честь

Партия Слуга народа сохраняет лидерство в партийном рейтинге, но продолжает понемногу терять избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале августа социологической группой Рейтинг.

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, голоса тех, кто определился с предпочтениями, распределились бы следующим образом:

25,9% - Слуга народа (в июле - 27,8%);

17,6% - ОПЗЖ (15,5%);

15,7% - Европейская солидарность (14,3%);

10,4% - Батькивщина (10%).

На грани прохождения в Раду (5%) оказались бы Радикальная партия и Сила и честь, 4,8% и 4,6% соответственно.

Рейтинг партий (нажмите, чтобы увеличить):

Динамика рейтинга партий (нажмите, чтобы увеличить):

Слуга народа уверенно лидирует в центральных и южных областях (22% и 25% от всех опрошенных), имеет небольшое преимущество над Евросолидарностью в западных (17% против 16%), и существенно уступает ОПЗЖ в восточных (16% против 35%).

Рейтинг партий по регионам (нажмите, чтобы увеличить):

Слуга народа наиболее популярна у людей возрастом от 18 до 29 лет, ОПЗЖ и Батькивщина - среди групп 50-59 лет и 60+, Евросолидарность - у тех, кому 40-49 и 50-59 лет.

Украинцы со средним и высоким доходом больше поддерживают Слугу народа и Европейскую солидарность, бедные и малообеспеченные - ОПЗЖ и Батькивщину.

Рейтинг партий по возрасту и доходам (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проводился 5 августа, в нем участвовали 2000 человек возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.

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Денис Юдин

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