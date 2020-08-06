Слуга народа продолжает терять избирателей - опрос Рейтинга
В Верховную Раду проходят Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина, на грани прохождения - Радикальная партия и Сила и честь
Партия Слуга народа сохраняет лидерство в партийном рейтинге, но продолжает понемногу терять избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале августа социологической группой Рейтинг.
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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, голоса тех, кто определился с предпочтениями, распределились бы следующим образом:
25,9% - Слуга народа (в июле - 27,8%);
17,6% - ОПЗЖ (15,5%);
15,7% - Европейская солидарность (14,3%);
10,4% - Батькивщина (10%).
На грани прохождения в Раду (5%) оказались бы Радикальная партия и Сила и честь, 4,8% и 4,6% соответственно.
Рейтинг партий (нажмите, чтобы увеличить):
Динамика рейтинга партий (нажмите, чтобы увеличить):
Слуга народа уверенно лидирует в центральных и южных областях (22% и 25% от всех опрошенных), имеет небольшое преимущество над Евросолидарностью в западных (17% против 16%), и существенно уступает ОПЗЖ в восточных (16% против 35%).
Рейтинг партий по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
Слуга народа наиболее популярна у людей возрастом от 18 до 29 лет, ОПЗЖ и Батькивщина - среди групп 50-59 лет и 60+, Евросолидарность - у тех, кому 40-49 и 50-59 лет.
Украинцы со средним и высоким доходом больше поддерживают Слугу народа и Европейскую солидарность, бедные и малообеспеченные - ОПЗЖ и Батькивщину.
Рейтинг партий по возрасту и доходам (нажмите, чтобы увеличить):
Опрос проводился 5 августа, в нем участвовали 2000 человек возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.
- Опрос КМИС за 17-25 апреля: 32,6% - Слуга народа, 15,8% - ОПЗЖ, 15,2% - Евросолидарность, 12% - Батькивщина.
- Опрос КМИС за 14-17 мая: 31,2% - Слуга народа, 17,4% - ОПЗЖ, 14,8% - Евросолидарность, 8,9% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 17-24 июня: 30,3% - Слуга народа, 21,8% - ОПЗЖ, 15,7% - Евросолидарность, 8,5% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 3-9 июля: 34% - Слуга народа, 19% - ОПЗЖ, 15% - Евросолидарность, 8% - Батькивщина.
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