Летом популярность партий стабилизировалась. Опрос группы Рейтинг в июле 2020-го

По опросу группы Рейтинг за 15-20 июля, "радикалы" в сессионный зал не попадают — набирают менее 5%

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в середине июля 2020 года, в парламенте появились бы депутаты четырех партий: пятипроцентный барьер Радикальная партия Ляшко, как о том сообщалось несколькими днями ранее, не преодолевает. Расширенные результаты недавнего социологического исследования показала группа Рейтинг.

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Каких-либо значимых падений или взлетов партийных рейтингов в нынешних июне-июле не наблюдается.

Итоги опроса среди тех избирателей, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует:

27,8% - Слуга народа (29,3% в опросе 24-28 июня и 34% – за 12-13 мая);

15,5% - Оппозиционная платформа/За життя (15,2% и 15,1%);

14,3% - Европейская солидарность (13,6% и 14%);

10,0% - Батькивщина (10,7% и 9,2%);

4,0% - Радикальная партия Ляшко.

12% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились, за какую политическую силу.

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Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах 25 октября именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области. Почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Опрос проведен 15-20 июля 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Евгений Пилипенко

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