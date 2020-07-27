Летом популярность партий стабилизировалась. Опрос группы Рейтинг в июле 2020-го
По опросу группы Рейтинг за 15-20 июля, "радикалы" в сессионный зал не попадают — набирают менее 5%
Если бы выборы в Верховную Раду прошли в середине июля 2020 года, в парламенте появились бы депутаты четырех партий: пятипроцентный барьер Радикальная партия Ляшко, как о том сообщалось несколькими днями ранее, не преодолевает. Расширенные результаты недавнего социологического исследования показала группа Рейтинг.
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Каких-либо значимых падений или взлетов партийных рейтингов в нынешних июне-июле не наблюдается.
Итоги опроса среди тех избирателей, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует:
27,8% - Слуга народа (29,3% в опросе 24-28 июня и 34% – за 12-13 мая);
15,5% - Оппозиционная платформа/За життя (15,2% и 15,1%);
14,3% - Европейская солидарность (13,6% и 14%);
10,0% - Батькивщина (10,7% и 9,2%);
4,0% - Радикальная партия Ляшко.
12% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились, за какую политическую силу.
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Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах 25 октября именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области. Почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.
Опрос проведен 15-20 июля 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.
- Опрос КМИС за 17-25 апреля: 32,6% - Слуга народа, 15,8% - ОПЗЖ, 15,2% - Евросолидарность, 12% - Батькивщина.
- Опрос КМИС за 14-17 мая: 31,2% - Слуга народа, 17,4% - ОПЗЖ, 14,8% - Евросолидарность, 8,9% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 17-24 июня: 30,3% - Слуга народа, 21,8% - ОПЗЖ, 15,7% - Евросолидарность, 8,5% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 3-9 июля: 34% - Слуга народа, 19% - ОПЗЖ, 15% - Евросолидарность, 8% - Батькивщина.
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