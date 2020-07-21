Электорат | На выборах в июле в Раду прошли бы пять партий: Ляшко уже позади лидеров – опрос
Опрос группы Рейтинг проведен 16-17 июля
Если бы выборы в парламент состоялись в середине лета-2020, кресла в сессионном зале Раде поделили бы депутаты пяти партий: пятипроцентный барьер теперь преодолевает Радикальная партия Ляшко. Такие результаты социологического исследования показала группа Рейтинг.
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Итоги опроса среди тех избирателей, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует:
27,9% - Слуга народа;
18,0% - Оппозиционная платформа/За життя;
14,7% - Европейская солидарность;
11,4% - Батькивщина;
5,2% - Радикальная партия Ляшко;
4,3% - Сила и честь;
3,4% - Партия Шария.
8% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились, за какую политическую силу.
Опрос проведен 16-17 июля 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.
- Опрос КМИС за 17-25 апреля: 32,6% - Слуга народа, 15,8% - ОПЗЖ, 15,2% - Евросолидарность, 12% - Батькивщина.
- Опрос Рейтинга за 12-13 мая 2020-го: 34% - Слуга народа, 15,1% - ОПЗЖ, 14% - Евросолидарность, 9,2% - Батькивщина.
- Опрос КМИС за 14-17 мая: 31,2% - Слуга народа, 17,4% - ОПЗЖ, 14,8% - Евросолидарность, 8,9% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 17-24 июня: 30,3% - Слуга народа, 21,8% - ОПЗЖ, 15,7% - Евросолидарность, 8,5% - Батькивщина.
- Опрос Рейтинга за 24-28 июня 2020-го: 29,3% - Слуга народа, 15,2% - ОПЗЖ, 13,6% - Евросолидарность, 10,7% - Батькивщина.
- Опрос центра Разумкова за 3-9 июля: 34% - Слуга народа, 19% - ОПЗЖ, 15% - Евросолидарность, 8% - Батькивщина.
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