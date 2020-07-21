Опрос группы Рейтинг проведен 16-17 июля

Если бы выборы в парламент состоялись в середине лета-2020, кресла в сессионном зале Раде поделили бы депутаты пяти партий: пятипроцентный барьер теперь преодолевает Радикальная партия Ляшко. Такие результаты социологического исследования показала группа Рейтинг.

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Итоги опроса среди тех избирателей, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует:

27,9% - Слуга народа;

18,0% - Оппозиционная платформа/За життя;

14,7% - Европейская солидарность;

11,4% - Батькивщина;

5,2% - Радикальная партия Ляшко;

4,3% - Сила и честь;

3,4% - Партия Шария.

8% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились, за какую политическую силу.

Опрос проведен 16-17 июля 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

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Евгений Пилипенко

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