Слуга народа лидер симпатий, в Раду проходят четыре партии - опрос

Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии - Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы партия Слуга народа - за нее готовы проголосовать 34% тех, кто определился со своим выбором. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива и центром Разумкова.

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Оппозиционную платформу - За життя поддерживают 19% респондентов. За партию Европейская солидарность проголосуют 15% опрошенных, а ВО Батькивщину - 8%.

Силу и честь поддержали 4% респондентов, Гражданскую позицию - 3%. Радикальную партию, Голос, Украинскую стратегию Гройсмана, ВО Свобода, Партию Шария и Оппозиционный блок поддерживают около 2% опрошенных.

Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 года в виде личного интервью с 2022 совершеннолетними респондентами со всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность с вероятностью 0,95 составляет не более 2,3%.

18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов.

19 мая по опросу КМИС за СН готовы были проголосовать 31,2% избирателей.

На конец-мая начало июня по опросу КМИС СН набрала бы 28%.

2 июля сообщалось, что п арламентский рейтинг партии Слуга народа по опросу группы Рейтинг впервые упал ниже 30%.

Владислав Сердюк

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