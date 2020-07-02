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Рейтинг Слуги народа упал ниже 30%, а в Раду прошли бы четыре партии - опрос

Рейтинг Слуги народа упал ниже 30%, а в Раду прошли бы четыре партии - опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.07.2020, 13:45

По данным опроса группы Рейтинг, если бы выборы были в прошлое воскресенье, то в Раду прошли бы Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина

Парламентский рейтинг партии Слуга народа впервые упал ниже 30%. Об этом говорится в опросе группы Рейтинг, который проводился с 24 по 28 июня.

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При этом рейтинг ОПЗЖ почти не изменился, у Евросолидарности – упал на 0,4%, а у Батькивщины – вырос на 1,5%.

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в прошлое воскресенье, то упомянутые выше четыре партии преодолели бы 5% барьер и вошли бы в парламент.

Партийный рейтинг на 24-28 июня:

1. Слуга народа – 29,3% (в мае было 34%)

2. ОПЗЖ – 15,2% (15,1%)

3. Европейская солидарность – 13,6% (14%)

4. Батькивщина – 10,7% (9,2%)

5. Сила и честь – 3,7% (4,7%)

6. Партия Шария – 3,7% (около 3%)

7. Радикальная партия Олега Ляшко – 3,5% (4,7%)

8. Голос – 3% (около 3%)

9. ВО Свобода – 2,5% (около 3%)

10. Украинская стратегия Гройсмана – 2,2% (около 3%)

При этом около 20% респондентов еще не определились с партийными предпочтениями.

Опрос проводился с 24 по 28 июня в виде личного интервью с 2000 совершеннолетними респондентами со всех регионов, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

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Таблицы - группа Рейтинг

Марк Сировой
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Слуга народа рейтинг голос опрос Батькивщина партии европейская солидарность ОПЗЖ
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