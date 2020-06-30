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Опрос от центра Разумкова: во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко

Опрос от центра Разумкова: во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
30.06.2020, 12:00

Если бы выборы президента состоялись во второй половине июня, Зеленский был бы лидером гонки, а за выход во второй тур поборолись бы Порошенко с Бойко

Если бы президентские выборы проходили в середине-конце июня 2020 года, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский, а второе место в гонке поборолись бы его предшественник Петр Порошенко и Юрий Бойко. Такие результаты опроса показал центр Разумкова.

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Рейтинг среди опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и пойдут на избирательные участки:

35% – Зеленский;
20% – Бойко;
16% – Порошенко;
8% – Юлия Тимошенко;
4% – Игорь Смешко;
3% – Анатолий Гриценко;
2% – Руслан Кошулинский;
2% – Александр Вилкула;
1% – Олег Ляшко.

В случае, если состоится второй тур (социологи взяли вариант, что туда, как и в 2019 году, выйдут Зеленский с Порошенко), за действующего президента проголосовали бы 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а за его оппонента - 30%.

Опрос проведен 17-24 июня 2020 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при поддержке Фонда Фридриха Науманна за свободу. Погрешность не выше 2,3%. Заказчик, если он есть, не раскрывается.

Аналогичный опрос КМИС с 24 апреля по 4 июня показал следующие цифры: 37,6% — Зеленский, 16,2% – Порошенко, 13,2% – Бойко.

  • Опрос КМИС 8-18 февраля 2020-го среди 2038 украинцев показал: за Зеленского отдали бы голоса 44,2%, за Бойко - 13,1%, за Порошенко - 11,6%.
  • По данным центра Разумкова за 24-29 апреля, Зеленский в феврале набрал бы 40,1%, в конце апреля - 45,1% голосов.
  • Опрос группы Рейтинг 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев показал, что если бы выборы состоялись в середине мая 2020-го, во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м.
Евгений Пилипенко
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