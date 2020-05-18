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Сейчас во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м – опрос

Сейчас во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м – опрос - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (фотоколлаж – LIGA.net)
18.05.2020, 11:07

Если бы во второй тур сегодня вышли те же двое, что и год назад на реальных выборах, результат был бы идентичным, утверждают социологи группы Рейтинг

Если бы выборы президента состоялись в середине мая 2020 года, за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы голоса 39,3% граждан среди тех, кто пойдет голосовать и определился с симпатией. Однако, если бы во второй тур он вышел с бывшим соперником – Петром Порошенко, то победил бы почти так же, как и год назад, свидетельствуют данные соцопроса группы Рейтинг.

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Результат по всем участникам опроса:

39,3% – Зеленский;
13,9% – Юрий Бойко;
13,3% – Порошенко;
8,6% – Юлия Тимошенко;
5,9% – Игорь Смешко;
<5% – все остальные кандидаты.

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Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то результаты выборов, утверждают в Рейтинге, был бы почти идентичен тому, что и год назад: 75% среди избирателей поддержали бы Зеленского, а 25% - Порошенко.

Результат второго тура реальных выборов в 2019 году – 73,2% Зеленский, 24,4% Порошенко.

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 1,8%.

  • Группа Рейтинг не проводила аналогичного исследования за прошедший год, чтобы можно было увидеть динамику. Но недавно подобный опрос провели две другие компании – КМИС и центр Разумкова.
  • По данным опроса КМИС за 17-25 апреля, рейтинг Зеленского за последние два месяца снизился на 1,6%; в середине апреля за него готовы были голосовать 42,6% украинцев из тех, кто определился с выбором, в феврале таких было 44,2%.
  • По данным центра Разумкова за 24-29 апреля, рейтинг Зеленского вырос на 5%: в конце апреля он набрал бы 45,1% голосов, а в феврале - 40,1%.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос социология выборы президента
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