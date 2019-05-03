Результаты выборов президента официально опубликовали

Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

Официальные издания Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр сегодня опубликовали результаты выборов президента страны.

"Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образование высшее", - говорится в сообщении.

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Издания отмечают, что субъект выдвижения Зеленского - политическая партия Слуга народа.

Согласно закону о выборах президента Украины после официального объявления результатов выборов отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного главы государства.

Таким образом, инаугурация Зеленского состоится не позднее 2 июня.

23 апреля 2019 года ЦИК обработал 100% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. С 73,2% победил Зеленский. Петр Порошенко набрал 24,4% голосов.