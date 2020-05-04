За Зеленского готовы проголосовать 42,6% избирателей - опрос КМИС

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский с большим отрывом выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они состоялись в конце апреля. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Среди тех, кто определился с кандидатом, голоса распределились бы следующим образом:

Владимир Зеленский - 42,6%;

Петр Порошенко - 14,9%;

Юрий Бойко - 12,2%;

Юлия Тимошенко - 9,7%;

Игорь Смешко - 6,4%;

Анатолий Гриценко - 4,3%;

Олег Ляшко - 3,5%;

Святослав Вакарчук - 1,8%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

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Опрос проводился с 17 по 25 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (18 лет и старше). Проведено 4024 интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка выборки - не более 1,7%.

14 апреля КМИС опубликовал опрос, по которому к Зеленскому положительно относились 44% опрошенных.