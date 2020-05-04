За Зеленского готовы проголосовать 42,6% избирателей - опрос КМИС

Президент Владимир Зеленский с большим отрывом выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они состоялись в конце апреля. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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Среди тех, кто определился с кандидатом, голоса распределились бы следующим образом:
Владимир Зеленский - 42,6%;
Петр Порошенко - 14,9%;
Юрий Бойко - 12,2%;
Юлия Тимошенко - 9,7%;
Игорь Смешко - 6,4%;
Анатолий Гриценко - 4,3%;
Олег Ляшко - 3,5%;
Святослав Вакарчук - 1,8%.
Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.
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