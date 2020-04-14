Большинство украинцев относятся к политикам либо плохо, либо никак - соцопрос

Фото: Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский (пресс-служба ОП)

У большей части жителей Украины плохое или нейтральное отношение к ключевым представителям власти. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Нейтральную позицию в вопросе народных симпатий заняла примерно половина украинцев: лидером нейтрального отношения стал премьер-министр Денис Шмыгаль (60%), второе место поделили почти поровну министр МВД Арсен Аваков (54%), глава Офиса президента Андрей Ермак (51%) и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (49%), замыкает рейтинг президент Владимир Зеленский с 31% среди опрошенных.

Первые места по количеству народных предпочтений заняли президент Зеленский - о своих симпатиях к нему сообщили 44% респондентов и глава Рады Разумков - 29%. Остальные из заявленных политиков набрали не более 14% симпатий каждый.

Лидером негативного отношения стал Андрей Ермак - его антирейтинг составил 42%. К остальным представителям власти, представленным в опросе, негативное отношение наблюдается у 23-32% населения.

В сравнении с аналогичным соцопросом, проведенным в марте, украинцы стали более нейтральны в своих взглядах на известных украинских политиков.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля посредством телефонных интервью на основе случайной выборки, репрезентативной для жителей Украины старше 18 лет.

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14 апреля был проведен соцопрос, по результатам которого более 38% украинцев готовы поддержать Слугу народа на выборах.

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