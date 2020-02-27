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Отношение украинцев к Зеленскому резко ухудшилось - опрос КМИС

Отношение украинцев к Зеленскому резко ухудшилось - опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
27.02.2020, 16:27

На 15% стало больше тех, кто не одобряет действия президента Зеленского, и на 15% меньше тех, кто одобряет

В феврале, по сравнению с декабрем, значительно ухудшилось отношение украинцев к работе президента Владимира Зеленского и к нему в целом как к политику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в феврале.

От LIGA.net: если суммировать проценты в вопросе об оценке действий президента, получится 101%. Мы обратились за комментарием в КМИС. Там сказали, что пока не готовы объяснить, как так получилось.

Оценка действий президента по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15% стало меньше тех, кто одобряет его работу (было 62%, стало 47%), и на 15% возросла доля тех, кто не одобряет (было 25%, стало 40%).

Оценка действий Зеленского на посту президента: таблица КМИС

Как украинцы оценивают действия Зеленского на посту президента: инфографика КМИС

К политику Зеленскому позитивно относятся 47% опрошенных, негативно - 24%. В декабре же тех, кто позитивно относится к Зеленскому, было 60%, а негативно – 14%. 28% в феврале ответили, что относятся к Зеленскому нейтрально. А 1% украинцев вовсе не знают такого политика.

Как украинцы относятся к Владимиру Зеленскому - опрос КМИС, инфографика

Опрос проведен с 21 по 25 февраля методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Стоит отметить, что 20 февраля произошли беспорядки в Новых Санжарах, когда местные жители протестовали против размещения в городе эвакуированных из китайского Уханя граждан.

Согласно опросу, проведенному Рейтингом в конце января, уровень доверия к президенту Зеленскому снизился на 8%. В декабре ему доверяли 67%, а в январе - 59%.

Читайте также: Так рейтинг Зеленского упал или нет? LIGA.net разбирается вместе с социологами

Ребрина Вадим
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