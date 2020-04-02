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46% украинцев положительно относятся к Зеленскому - опрос КМИС

46% украинцев положительно относятся к Зеленскому - опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
02.04.2020, 14:30

По данным опроса КМИС, не поддерживают действия президента 24% опрошенных

К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале - 48%), нейтрально - 33% (в феврале - 29%), отрицательно - 21% (в феврале - 24%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Президента знают 99% опрошенных украинцев, премьер-министра Дениса Шмыгаля - 49% респондентов, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 70% . 

Министра внутренних дел Арсена Авакова - 88 % опрошенных, 44% - главу Офиса президента Андрея Ермака.

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Опрос КМИС отношение к представителям власти: фото

Фото: kiis.com.ua

К Шмыгалю положительно относятся 11% (тех, кто знает политика), нейтрально - 65%, отрицательно - 25%, Разумкову положительно - 29% (в феврале - 28%), нейтрально - 51% (в феврале - 51%), отрицательно - 21% (в феврале - 22%).

Только 6% респондентов из тех, кто знает политика, сообщили, что положительно относятся к Ермаку, (в феврале - 12%), нейтрально - 56% (в феврале - 57%), отрицательно - 38% (в феврале - 31%).

К Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально - 53%, отрицательно - 35%.

Опрос проводился с 27 по 30 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 1500 респондентов старше 18 лет по всей территории страны, кроме ОРДЛО и Крыма. Погрешность не превышает 3%.

Социологи отметили, что данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

  • 27 февраля КМИС сообщал, что в феврале, по сравнению с декабрем, значительно ухудшилось отношение украинцев к работе Зеленского и к нему в целом как к политику.
  • По данным опроса соцгруппы Рейтинг 56% опрошенных считают реакцию Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной.

 

Арина Толина
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Владимир Зеленский опрос арсен аваков кмис Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль андрей ермак
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