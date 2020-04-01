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87% украинцев видят реальную угрозу коронавируса - опрос Рейтинга

87% украинцев видят реальную угрозу коронавируса - опрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/EPA
01.04.2020, 12:34

По данным опроса, 56% граждан страны считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной

87% опрошенных украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса COVID-19 в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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Социологи отметили, что по сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу возросло (с 73% до 87%).
51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей.

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Инфографика по коронавирусу на 1 апреля 2020 года: фото

41% - противоположного мнения. Чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане.

56% опрошенных считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной, 30% - нет.

Инфографика по поддержке действий власти в связи с коронавирусом: фото

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Относительно действий Минздрава - 38% опрошенных считают их эффективными, 46% - неэффективными, МВД - 37% называли их эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить.

Инфографика по поддержке действий власти в связи с коронавирусом. Опрос Рейтинга: фото

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По поводу эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля,  44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные.

"За последние две недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли", - отмечается в сообщении.

Опрос по телефону с использованием компьютера проведен 25-27 и 28-30 марта 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 4%.
  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 24 марта результаты опроса КМИС показали, что почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. 

Арина Толина
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Владимир Зеленский угроза Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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