87% украинцев видят реальную угрозу коронавируса - опрос Рейтинга

87% опрошенных украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса COVID-19 в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
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Социологи отметили, что по сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу возросло (с 73% до 87%).
51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей.
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41% - противоположного мнения. Чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане.
56% опрошенных считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной, 30% - нет.
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Относительно действий Минздрава - 38% опрошенных считают их эффективными, 46% - неэффективными, МВД - 37% называли их эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить.
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По поводу эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные.
"За последние две недели оценки эффективности действий указанных институтов относительно реакции на угрозу коронавируса выросли", - отмечается в сообщении.