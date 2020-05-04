Баланс доверия в Украине сохранил только один политик - опрос Разумкова

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Президент Украины Владимир Зеленский стал единственным политиком, уровень доверия к которому у жителей страны превысил уровень недоверия. Об этом свидетельствуют данные соцопроса центра исследований Разумкова.

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Так, Зеленскому сейчас доверяют 57% опрошенных, в то время как не доверяют 37%. У остальных политиков баланс доверия оказался смещенным в сторону недоверия:

- у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова показатель недоверия составил 37% в противовес 34% доверия;

- у политика Юрия Бойко аналогичные показатели составили 64 и 20% соответственно;

- у руководителя партии Батькивщина Юлии Тимошенко - 74 и 18,5%;

- бывшему президенту Петру Порошенко не доверяют 77% опрошенных при уровне доверия в 18%;

- и самым низким стал показатель доверия у главы Офиса президента Андрея Ермака - о своем доверии к нему заявили только 9% при 41,5% высказавшихся за недоверие.

Среди государственных институтов больше всего доверия у украинцев вызывает также президент. Свое доверие к нему высказали 59% респондентов. Рейтинг доверия к Верховной Раде, Кабинету министров, Национальному банку, Нацполиции и Министерству охраны здоровья оказался примерно одинаковым и составил для каждого госоргана порядка 30%.

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Исследование было проведено социальной службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля при помощи телефонных интервью на основе случайной выборки номеров телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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24 февраля 2020 года в исследовании центра Разумкова сообщалось, что уровень доверия к Зеленскому снизился с 79% по состоянию на сентябрь прошлого года до 51,5% - на февраль текущего.

28 апреля опрос, проведенный группой Рейтинг, показал, что из руководителей отрасли здравоохранения украинцы больше всего доверяют Ляшко и меньше всего - Супрун.

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