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Президентский рейтинг Зеленского просел ниже 40%: результаты опроса КМИС

Президентский рейтинг Зеленского просел ниже 40%: результаты опроса КМИС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.06.2020, 12:18

Киевский международный институт социологии показал результаты опроса на рубеже весны и лета 2020 года: рейтинг главы государства плавно снижается

Если бы выборы президента состоялись в конце мая или в первые дни лета 2020 года, во второй тур вышли бы нынешний глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко, к которому подбирается сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. Это видно из результатов нового опроса от Киевского международного института социологии.

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Голоса опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и хотят проголосовать, распределились так:

37,6% — Зеленский (40,9% в опросе 26–30 апреля и 42,6% – 17-25 апреля);
16,2% – Порошенко (15,7% — 14,9%);
13,2% – Юрий Бойко (8,9% — 12,2%);
8,7% – Юлия Тимошенко (8,7% — 9,7%);
6,8% – Игорь Смешко (9,2% — 6,4%);
4,4% – Олег Ляшко (4,0% — 3,5%);
4,4% - Анатолий Гриценко (-);
3,0% – Святослав Вакарчук (1,5% — 1,8%);
2,0% - Александр Вилкул (-);
3,6% – остальные.

Опрос с 24 апреля по 4 июня 2020 года включительно проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Опрошены 4000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - от 0,4% до 1,7%.

  • Опрос КМИС 8-18 февраля 2020-го среди 2038 украинцев показал: за Зеленского отдали бы голоса 44,2%, за Бойко - 13,1%, за Порошенко - 11,6%.
  • По данным центра Разумкова за 24-29 апреля, рейтинг Зеленского вырос на 5%: в конце апреля он набрал бы 45,1% голосов, а в феврале - 40,1%.
  • Опрос группы Рейтинг 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев показал, что если бы выборы состоялись в середине мая 2020-го, во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м.

Читайте также: Украинцы разделились поровну в оценке года президентства Зеленского — опрос КМИС 

Евгений Пилипенко
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