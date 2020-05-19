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Украинцы разделились поровну в оценке года президентства Зеленского — опрос КМИС

Украинцы разделились поровну в оценке года президентства Зеленского — опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
19.05.2020, 23:46

Оценивая действия президента в апреле-мае этого года, 47% ответили, что одобряют их, 37% - не одобряют

46% украинцев считают, что Владимир Зеленский в течение первого года своего президентства успешно справлялся со своими обязанностями, 45% придерживаются противоположной точки зрения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 14 по 17 мая.

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26% опрошенных считают, что Зеленский успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников; 66% - что неуспешен.

16% украинцев считают, что президент успешен в привлечены к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются обратного мнения.

21% респондентов указали, что Зеленский успешен в деле урегулирование конфликта на Донбассе, 69% с этим не согласны.

21% граждан Украины считают, что президент успешен в противодействии экономическому кризису, 64% убеждены, что неуспешен.

Оценивая его действия и заявления в апреле-мае этого года, 47% ответили, что одобряют их (в апреле - 51%, в марте - 52%); 37% - не одобряют (в апреле 35%, в марте 27%).

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24% опрошенных одобряют действия Кабинета министров (26% - в апреле, и 25% - в марте) 61% - не одобряют (37% - в апреле, 32% - в марте).

22% украинцев одобряют действия Верховной Рады (25%- в апреле, и 21% - в марте) 65% - не одобряют (54% - в апреле, и 53% - в марте).

Группа Ретинг свой опрос относительно года президентства Зеленского построила иначе — президента предлагали оценить по пятибальной шкале. Согласно результатам опроса, большинство украинцев поставили Зеленскому оценки "хорошо" и "удовлетворительно".

Вадим Ребрина
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