Украинцы оценили год Зеленского на "удовлетворительно" - опрос Рейтинга

Большинство украинцев оценивают первый год президента Владимира Зеленского хорошо и удовлетворительно. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае Группой Рейтинг.
Опрошенные оценили президентство Зеленского по шкале от одного до пяти баллов:
- отлично (пять) - 4%;
- хорошо (четыре) - 27%;
- удовлетворительно (три) - 37%;
- неудовлетворительно (два) - 19%;
- ужасно (один) - 12%.
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Наиболее критично к Зеленскому настроены жители центральных и восточных областей, а также избиратели Юрия Бойко и Петра Порошенко.
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Лучше всего опрошенные оценивают успехи Зеленского по освобождению пленных и заложников и в борьбе с эпидемией коронавируса, хуже всего - в вопросах уменьшения влияния олигархов на политику, коррупции и медицинской реформы.
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Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 1,8%.
Инфографика - Группа Рейтинг