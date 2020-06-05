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Если завтра выборы. Зеленский удерживает позиции, в опрос КМИС включен Медведчук

Если завтра выборы. Зеленский удерживает позиции, в опрос КМИС включен Медведчук - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)
05.06.2020, 11:45

Киевский международный институт социологии показал результаты опроса насчет выборов президента, но это данные более чем месячной давности

Если бы выборы президента состоялись в конце апреля 2020 года, во второй тур вышли бы по-прежнему, как и год назад на реальных выборах, нынешний глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко. Такие данные опубликованы в пресс-релизе Киевского международного института социологии.

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Голоса опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и хотят проголосовать (таких было 1072 человека), распределились так:

40,9% — Зеленский (42,6% в опросе КМИС за 17-25 апреля);
15,7% – Порошенко (14,9%);
9,2% – Игорь Смешко (6,4%);
8,9% – Юрий Бойко (12,2%);
8,7% – Юлия Тимошенко (9,7%);
6,4% - Виктор Медведчук (–);
4,0% – Олег Ляшко (3,5%);
1,5% – Святослав Вакарчук (1,8%);
4,8% – остальные.

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Опрос 26–30 апреля 2020 года проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Опрошены 1507 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - от 0,5% до 2,6%.

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  • Опрос КМИС 8-18 февраля 2020-го среди 2038 украинцев показал: за Зеленского отдали бы голоса 44,2%, за Бойко - 13,1%, за Порошенко - 11,6%.
  • По данным центра Разумкова за 24-29 апреля, рейтинг Зеленского вырос на 5%: в конце апреля он набрал бы 45,1% голосов, а в феврале - 40,1%.
  • Опрос группы Рейтинг 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев показал, что если бы выборы состоялись в середине мая 2020-го, во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м.

Читайте также: Украинцы разделились поровну в оценке года президентства Зеленского — опрос КМИС 

Евгений Пилипенко
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