Если завтра выборы. Зеленский удерживает позиции, в опрос КМИС включен Медведчук

Если бы выборы президента состоялись в конце апреля 2020 года, во второй тур вышли бы по-прежнему, как и год назад на реальных выборах, нынешний глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко. Такие данные опубликованы в пресс-релизе Киевского международного института социологии.
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Голоса опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и хотят проголосовать (таких было 1072 человека), распределились так:
40,9% — Зеленский (42,6% в опросе КМИС за 17-25 апреля);
15,7% – Порошенко (14,9%);
9,2% – Игорь Смешко (6,4%);
8,9% – Юрий Бойко (12,2%);
8,7% – Юлия Тимошенко (9,7%);
6,4% - Виктор Медведчук (–);
4,0% – Олег Ляшко (3,5%);
1,5% – Святослав Вакарчук (1,8%);
4,8% – остальные.
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Опрос 26–30 апреля 2020 года проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Опрошены 1507 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - от 0,5% до 2,6%.
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