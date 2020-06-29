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Впервые недовольных действиями Зеленского стало больше, чем довольных – опрос

Впервые недовольных действиями Зеленского стало больше, чем довольных – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
29.06.2020, 16:05

Уровень одобрения действий и заявлений президента Зеленского упал на 9% за месяц, отмечают в КМИС

Заявлениями и действиями президента Владимира Зеленского впервые за время его каденции недовольны большее число украинцев, чем довольны. Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном с 20 по 23 июня.

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По данным социологов, полностью одобряют действия президента 10% человек, скорее одобряют – 28%. Общий уровень одобрения – 38%. При этом скорее не одобряют 24% респондентов, а полностью не одобряют – 21%. Общий уровень неодобрения – 45%.

Таким образом уровень одобрения действия Зеленского упал на 9% за месяц, уровень неодобрения – вырос на 8%. Впервые за время его каденции стало больше украинцев, не одобряющих действия президента.

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Опрос проводился по репрезентативной выборке среди 2000 совершеннолетних украинцев из всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий. Опрос проводили с помощью телефона и компьютера. Статистическая погрешность в пределах Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.  

  • По данным центра Разумкова за 24-29 апреля, электоральный рейтинг Зеленского вырос на 5%: в конце апреля он набрал бы 45,1% голосов, а в феврале - 40,1%.
  • Опрос группы Рейтинг 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев показал, что если бы выборы состоялись в середине мая 2020-го, во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м.

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Таблица - КМИС

 

Марк Сировой
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