3,5% украинцев верят, что Зеленский полностью выполнит обещания – опрос

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

3,5% опрошенных украинцев верят, что президент Владимир Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания до конца каденции. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

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33% считают, что президент выполнит большую часть обещаний, 31% - меньшую, 25% - практически не выполнит.

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Относительно большинства предвыборных обещаний чаще всего респонденты отвечали, что они не были выполнены Зеленским за первый год.

В целом 37% опрошенных украинцев оценили деятельность Зеленского в первый год его каденции "хорошо" или "очень хорошо". Еще 34% оценили первый год Зеленского на тройку ("не хорошо, но и не плохо"), а 28% - "плохо" и "очень плохо".

Половина (50%) респондентов ответила, что президент защищает национальные интересы, а 33% - его личные и интересы окружения.

В целом 42% опрошенных считают, что общая ситуация в стране за год ухудшилась, 15% - улучшилась, 33% - не изменилась.

Опрос проводился с 25 по 29 апреля по телефону, выборка номеров была случайной. Опрошено 2056 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – до 2,3% с вероятностью 0,95.

По данным центра Разумкова за 24-29 апреля, электоральный рейтинг Зеленского вырос на 5%: в конце апреля он набрал бы 45,1% голосов, а в феврале - 40,1%.

Опрос группы Рейтинг 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев показал, что если бы выборы состоялись в середине мая 2020-го, во втором туре Зеленский победил бы Порошенко так, как и в 2019-м.

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Таблицы и графики - Центр Размукова