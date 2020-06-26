3,5% украинцев верят, что Зеленский полностью выполнит обещания – опрос

3,5% опрошенных украинцев верят, что президент Владимир Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания до конца каденции. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.
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33% считают, что президент выполнит большую часть обещаний, 31% - меньшую, 25% - практически не выполнит.
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Относительно большинства предвыборных обещаний чаще всего респонденты отвечали, что они не были выполнены Зеленским за первый год.
В целом 37% опрошенных украинцев оценили деятельность Зеленского в первый год его каденции "хорошо" или "очень хорошо". Еще 34% оценили первый год Зеленского на тройку ("не хорошо, но и не плохо"), а 28% - "плохо" и "очень плохо".
Половина (50%) респондентов ответила, что президент защищает национальные интересы, а 33% - его личные и интересы окружения.
В целом 42% опрошенных считают, что общая ситуация в стране за год ухудшилась, 15% - улучшилась, 33% - не изменилась.
Опрос проводился с 25 по 29 апреля по телефону, выборка номеров была случайной. Опрошено 2056 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – до 2,3% с вероятностью 0,95.
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Таблицы и графики - Центр Размукова