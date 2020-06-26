38% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей - опрос Разумкова

37,7% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Разумкова.
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38,6% опрошенных выражают мнение, что нынешняя власть существенно не отличается от предыдущей.
Только 15,6% считают, что нынешняя власть хуже, чем предыдущая.
8% респондентов затрудняются ответить.
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Опрос проводился c 24 по 29 апреля 2020 года среди 2056 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 2,3%.