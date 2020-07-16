Жители Харьковской области хотят видеть в облсовете людей Кернеса и ОПЗЖ: опрос

По данным исследования от группы Рейтинг, партия власти Слуга народа по популярности в области сейчас на третьем месте

Если бы выборы в Харьковский областной совет проходили в начале июля 2020 года, больше всего депутатов туда завела бы партия мэра Геннадия Кернеса Успешный Харьков, а вторыми по численности в сессионном зале были бы представители пророссийской ОПЗЖ. Такие результаты опроса показала группа Рейтинг.

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Результаты опроса среди тех жителей области, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует:

30,1% - Блок Кернеса Успешный Харьков;

22,9% - Оппозиционная платформа/За життя;

12,7% - Слуга народа;

11,5% - Блок Светличной Разом!;

5,9% - Европейская солидарность;

4,7% - Партия Шария;

10% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились, за какую политическую силу.

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Опрос проведен 4-12 июля 2020 года среди 1600 жителей Харьковской области от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 2,4%.

Опрос в Киеве в конце июня 2020-го: рейтинги Евросолидарности и Слуги народа в Киеве сравнялись.

в конце июня 2020-го: рейтинги Евросолидарности и Слуги народа в Киеве сравнялись. Опрос в Мариуполе в тот же период: местные выборы выиграли бы не "слуги" и не ОПЗЖ.

в тот же период: местные выборы выиграли бы не "слуги" и не ОПЗЖ. Опрос в Днепре на стыке июня/июля от Рейтинга: ОПЗЖ почти наравне со "слугами", у Филатова-мэра нет конкурентов.

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Евгений Пилипенко

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