Рейтинги Евросолидарности и Слуги народа в Киеве сравнялись – опрос
За партию Порошенко на выборах в Киевсовет в конце июня проголосовали бы на 1% больше горожан, чем за "слуг", судя по опросу от центра Разумкова
Если бы выборы в Киевский городской совет проходили в конце июня, то больше всего кресел поделили бы между собой кандидаты в депутаты от партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность и правящей Слуги народа действующего главы государства Владимира Зеленского. Такие результаты опроса показал центр Разумкова.
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Как подчеркивают социологи, наиболее близкими к реальным цифрам обычно являются показатели по тем опрошенным, кто готов принять участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать.
Данные центра Разумкова по таким респондентам в Киеве:
20,4% — Европейская солидарность;
19,3% — Слуга народа;
11,5% — УДАР;
10,6% — Оппозиционная платформа-За життя;
7,5% — Батькивщина;
6,2% — Партия "Перемога Пальчевского";
5,1% — Сила и честь;
2,5% — Партия Шария;
2,2% — Украинская стратегия Гройсмана;
2,2% — Гражданская позиция.
При этом среди всех опрошенных лидирует Слуга народа — 18,2%, за ней идет Евросолидарность - 14%, на третьем месте УДАР - 11,2 %.
Опрос проведен с 20 июня по 2 июля 2020 года среди 2025 киевлян от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,3%.
- Опрос Рейтинга за 12-16 декабря 2019-го: СН - 32,2%, 12,4% - УДАР, 8,9% - "ЕС", 6,9% - Голос, 6,4% - Батькивщина, 4,8% - ОПЗЖ.
- Опрос Рейтинга за 4-7 декабря 2020-го: СН - 22,3%, 18,6% - "ЕС", 13,5% - УДАР, 9,4% - Батькивщина, 7,2% - ОПЗЖ, 5,9% - Голос.
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