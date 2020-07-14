Рейтинги Евросолидарности и Слуги народа в Киеве сравнялись – опрос

За партию Порошенко на выборах в Киевсовет в конце июня проголосовали бы на 1% больше горожан, чем за "слуг", судя по опросу от центра Разумкова

Если бы выборы в Киевский городской совет проходили в конце июня, то больше всего кресел поделили бы между собой кандидаты в депутаты от партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность и правящей Слуги народа действующего главы государства Владимира Зеленского. Такие результаты опроса показал центр Разумкова.

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Как подчеркивают социологи, наиболее близкими к реальным цифрам обычно являются показатели по тем опрошенным, кто готов принять участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать.

Данные центра Разумкова по таким респондентам в Киеве:

20,4% — Европейская солидарность;

19,3% — Слуга народа;

11,5% — УДАР;

10,6% — Оппозиционная платформа-За життя;

7,5% — Батькивщина;

6,2% — Партия "Перемога Пальчевского";

5,1% — Сила и честь;

2,5% — Партия Шария;

2,2% — Украинская стратегия Гройсмана;

2,2% — Гражданская позиция.

При этом среди всех опрошенных лидирует Слуга народа — 18,2%, за ней идет Евросолидарность - 14%, на третьем месте УДАР - 11,2 %.

Опрос проведен с 20 июня по 2 июля 2020 года среди 2025 киевлян от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,3%.

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Евгений Пилипенко

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