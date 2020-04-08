Как отстояли Харьков. Шесть лет назад спецназ уложил боевиков "ХНР" - видео

Шесть лет назад в Харькове пророссийские боевики пытались создать террористическую группировку "ХНР", однако усилиями спецназа под руководством экс-министра обороны Степана Полторака эта попытка была пресечена. Видео, описывающее те события, опубликовало МВД в YouTube.

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7 апреля 2014 года боевики взяли штурмом Харьковскую облгосадминистрацию и изнутри, по словам главы МВД Арсена Авакова, открыли огонь из "обрезов".

Была проведена подготовка силовой операции по освобождению ХОГА и уже утром следующего дня начался штурм. Спецназ быстро взял здание под контроль и не произвел ни единого выстрела. Было задержано 70 боевиков и изъято шесть ящиков с зажигательными смесями.

"На весь штурм понадобилось 17 минут. Ребята из "Ягуара" под руководством Полторака провели эту операцию", - заявил Аваков.