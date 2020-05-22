СБУ: Контрразведка задержала под Харьковом танкиста гибридной армии РФ – фото

Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Харьковской области контрразведка задержала мужчину, который, по данным спецслужб, был боевиком танкового подразделения гибридной армии РФ на Донбассе. Об этом пишет пресс-центр Службы безопасности.

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Сообщается, что мужчина живет во временно оккупированном Донецке. Он приехал в Харьковскую область навестить родственников и намеревался вернуться в расположение боевиков через границу с Россией.

Во время задержания у него изъяли фейковые "документы" так называемой ДНР, в частности "воинский билет" с отметками о "прохождении службы" и закрепленном оружии.

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Также изъят ноутбук, на котором, утверждают в СБУ, есть фото- и видеоматериалы. Которые доказывают, что он воевал в танковом подразделении боевиков "АК 1 ДНР"

Мужчина задержан. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 260 – участие в незаконных вооруженных формированиях. Максимальная санкция статьи – восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

дал восемь лет тюрьмы двум боевикам, которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных. 14 мая суд

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