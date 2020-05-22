СБУ запретила въезд продюсеру Фадееву и четырем неонацистам: инфографика

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на три года российскому продюсеру Максиму Фадееву, четырем неонацистам и другим. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Въезд в Украину запретили:
- 19 членам международных террористических группировок, в частности Исламского государства;
- 16 пропагандистам сепаратизма;
- четырем неонацистам;
- двум боевикам.
Также СБУ продлила запрет на въезд лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и запретила посещать Украину Фадееву.
В спецслужбе напоминают, что СБУ принимает такие решения против лиц, которые несут угрозу нацбезопасности и территориальной целостности страны.