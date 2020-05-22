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СБУ запретила въезд продюсеру Фадееву и четырем неонацистам: инфографика

СБУ запретила въезд продюсеру Фадееву и четырем неонацистам: инфографика - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
22.05.2020, 14:30

Служба безопасности Украины также запретила въезд 19 членам международных террористических организаций

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на три года российскому продюсеру Максиму Фадееву, четырем неонацистам и другим. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Въезд в Украину запретили:

- 19 членам международных террористических группировок, в частности Исламского государства;

- 16 пропагандистам сепаратизма;

- четырем неонацистам;

- двум боевикам. 

Также СБУ продлила запрет на въезд лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и запретила посещать Украину Фадееву. 

В спецслужбе напоминают, что СБУ принимает такие решения против лиц, которые несут угрозу нацбезопасности и территориальной целостности страны.

  • 31 января СБУ запретила въезд российскому певцу Сюткину. Причиной запрета стало высказывание певца о "целесообразности" оккупации Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
Владислав Сердюк
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Геннадий Зюганов сбу запрет въезда максим фадеев
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