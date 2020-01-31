СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ заявляют, что причиной запрета стало высказывание певца о "целесообразности" оккупации Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
Также СБУ напомнила, что решение о запрете на въезд принимается в случае, когда действия иностранца несут угрозу нацбезопасности Украины. Кроме СБУ запретить въезд в Украину может Госпогранслужба.
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