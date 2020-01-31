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СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину

СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину - Фото
Валерий Сюткин (Коллаж: пресс-служба СБУ)
31.01.2020, 13:00

Ранее депутаты попросили Службу безопасности Украины запретить въезд певцам из РФ Сюткину и Серову

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что причиной запрета стало высказывание певца о "целесообразности" оккупации Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Также СБУ напомнила, что решение о запрете на въезд принимается в случае, когда действия иностранца несут угрозу нацбезопасности Украины. Кроме СБУ запретить въезд в Украину может Госпогранслужба.

  • 16 января 40 народных депутатов попросили СБУ запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. В частности, Сюткин в интервью российскому оппозиционному телеканалу Дождь назвал оккупацию Крыма "блестящей операцией Путина по восстановлению исторической справедливости".
  • 30 января СБУ сообщила, что с 2014 года в Украине не пустили более 5000 россиян.

 Смотрите также: Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео

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