СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину

Валерий Сюткин (Коллаж: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что причиной запрета стало высказывание певца о "целесообразности" оккупации Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Также СБУ напомнила, что решение о запрете на въезд принимается в случае, когда действия иностранца несут угрозу нацбезопасности Украины. Кроме СБУ запретить въезд в Украину может Госпогранслужба.

16 января В частности, Сюткин в интервью российскому оппозиционному телеканалу Дождь назвал оккупацию Крыма "блестящей операцией Путина по восстановлению исторической справедливости". 40 народных депутатов попросили СБУ запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову.

с 2014 года в Украине не пустили более 5000 россиян. 30 января СБУ сообщила , чтоболее 5000 россиян.

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