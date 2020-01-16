Депутаты просят СБУ запретить въезд певцам из РФ Сюткину и Серову

40 народных депутатов просят Службу безопасности запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. Фото обращения к главе силового органа Ивану Баканову опубликовал в Facebook нардеп Евросолидароности Владимир Арьев.
Нардепы объясняют, что артисты совершают антиукраинские действия.
В частности, Сюткин в интервью российскому оппозиционному телеканалу Дождь назвал оккупацию Крыма "блестящей опперацией Путина по восстановлению исторической справедливости". Также Крым.Реалии сообщали, что Серов выступал в оккупированном Крыму в 2017 году.
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