Депутаты просят СБУ запретить въезд певцам из РФ Сюткину и Серову

Коллаж LIGA.net (Фото: пресс-служба Дворца Украина и сайт Александра Серова)

40 народных депутатов просят Службу безопасности запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. Фото обращения к главе силового органа Ивану Баканову опубликовал в Facebook нардеп Евросолидароности Владимир Арьев.

Нардепы объясняют, что артисты совершают антиукраинские действия.

В частности, Сюткин в интервью российскому оппозиционному телеканалу Дождь назвал оккупацию Крыма "блестящей опперацией Путина по восстановлению исторической справедливости". Также Крым.Реалии сообщали, что Серов выступал в оккупированном Крыму в 2017 году.

Ранее на сайте по продаже билетов concert.ua появились анонсы концертов певцов. Страницу с афишей выступления Сюткина уже удалили, а объявление о мероприятии Серова – активно.

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