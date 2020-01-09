Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео

Российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Пограничники оформили запрет въезда в аэропорту Борисполь, когда она проходила оформление на рейс в Минск. Ей озвучили решение о запрете въезда на территорию Украины и проставлена ​​соответствующая отметка в паспорт.

Митрошина въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, так как отношении на момент пересечения границы у нее не было ограничений на въезд, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.

6 января Крым.Реалии сообщало, что Митрошина, которая проводила в Киеве "встречу с подписчиками", назвала провокаторами участников гражданского движения Відсіч, которые спросили у нее: "Чей Крым?". Между сторонниками блогера и членами Відсіч Леонидом Овчаренко и Алексеем Кальницким произошла потасовка. Полиция задержала Овчаренко и Кальницкого – по словам правоохранителей "за мелкое хулиганство". В движении Відсіч утверждают, что их избили сторонники Митрошиной.

Митрошина в 2017 году разместила в Facebook пост в своей поездке в аннексированный Крым. Сейчас пост удален.

По данным Крым.Реалии, Митрошина – российский блогер, известна как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, сотрудничала с телеканалом Россия 1.

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