Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Митрошину идентифицировали в аэропорту Борисполь, когда она собиралась лететь в Беларусь

Российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину. Об этом сообщила Госпогранслужба. 

Пограничники оформили запрет въезда в аэропорту Борисполь, когда она проходила оформление на рейс в Минск. Ей озвучили решение о запрете въезда на территорию Украины и проставлена ​​соответствующая отметка в паспорт.

Митрошина въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, так как отношении на момент пересечения границы у нее не было ограничений на въезд, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории.

  • 6 января Крым.Реалии сообщало, что Митрошина, которая проводила в Киеве "встречу с подписчиками", назвала провокаторами участников гражданского движения Відсіч, которые спросили у нее: "Чей Крым?". Между сторонниками блогера и членами Відсіч Леонидом Овчаренко и Алексеем Кальницким произошла потасовка. Полиция задержала Овчаренко и Кальницкого – по словам правоохранителей "за мелкое хулиганство". В движении Відсіч утверждают, что их избили сторонники Митрошиной.
  • Митрошина в 2017 году разместила в Facebook пост в своей поездке в аннексированный Крым. Сейчас пост удален.
  • По данным Крым.Реалии, Митрошина – российский блогер, известна как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, сотрудничала с телеканалом Россия 1.

Читайте также: Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпсу, запрет на въезд, митрошина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео
Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео
Крушение лайнера МАУ: видео с камеры наблюдения в месте падения
Крушение лайнера МАУ: видео с камеры наблюдения в месте падения
Редкий гол. Игрок "Реала" забил прямым ударом с углового: видео
Редкий гол. Игрок "Реала" забил прямым ударом с углового: видео
ТЭК Все по плану. Оператор ГТС отчитался о росте транзита газа
Газпром резко сократил экспорт газа в Европу
ТЭК Газпром резко сократил экспорт газа в Европу
Резкий рост цен на нефть остановился
ТЭК Резкий рост цен на нефть остановился
Популярное
фото/видео
Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео
Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео
Крушение лайнера МАУ: видео с камеры наблюдения в месте падения
Крушение лайнера МАУ: видео с камеры наблюдения в месте падения 08:46
Редкий гол. Игрок "Реала" забил прямым ударом с углового: видео
Редкий гол. Игрок "Реала" забил прямым ударом с углового: видео 07:57
Крушение Boeing 737. Зеленский записал обращение к нации - видео
Крушение Boeing 737. Зеленский записал обращение к нации - видео 07:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 