Более 5000 россиян не пустили в Украину с 2014 года - СБУ

Фото: ЕРА

С 2014 года СБУ отказала во въезде в Украину 5 024 гражданам России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В 2019 году СБУ не пустила в Украину 675 граждан России.

Несмотря на то, что гражданам РФ может быть отказано во въезде в Украину по ряду причин, в частности за пребывание на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и антиукраинские высказывания, российские политики, артисты, блогеры, пропагандисты регулярно пытаются въехать на территорию государства.

Если этих граждан нет в списках, Госпогранслужба не имеет законных оснований препятствовать во въезде; в ряде случаев российским гражданам объявляли о запрете уже при выезде из Украины. Отказывали во въезде также благодаря общественному резонансу и обращению депутатов в СБУ. На сайте Госпогранслужбы есть специальный раздел, куда можно внести информацию о тех, кто незаконно посещал временно оккупированные территории.

18 января 2018 года Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко об использовании Вооруженных сил Украины для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса.

В рамках военного положения с 26 ноября по 26 декабря 2018 года Украина запрещала въезд гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Читайте также: Студентам и детям упростили выезд и въезд в Крым