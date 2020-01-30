Более 5000 россиян не пустили в Украину с 2014 года - СБУ

С 2014 года СБУ отказала во въезде в Украину 5 024 гражданам России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В 2019 году СБУ не пустила в Украину 675 граждан России.
Несмотря на то, что гражданам РФ может быть отказано во въезде в Украину по ряду причин, в частности за пребывание на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и антиукраинские высказывания, российские политики, артисты, блогеры, пропагандисты регулярно пытаются въехать на территорию государства.
Если этих граждан нет в списках, Госпогранслужба не имеет законных оснований препятствовать во въезде; в ряде случаев российским гражданам объявляли о запрете уже при выезде из Украины. Отказывали во въезде также благодаря общественному резонансу и обращению депутатов в СБУ. На сайте Госпогранслужбы есть специальный раздел, куда можно внести информацию о тех, кто незаконно посещал временно оккупированные территории.
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