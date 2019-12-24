Студентам и детям упростили выезд и въезд в Крым

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Подросткам-студентам и детям Кабинет министров Украины упростил порядок выезда и въезда на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по временно оккупированным территориям.

Дети с 14 до 16 лет, учащиеся на территории других регионов Украины, смогут самостоятельно пересекать административную границу при наличии украинского внутреннего паспорта (ID карты) или загранпаспорта и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Также упрощена процедура перехода пунктов пропуска с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь о тех, кто уехал с полуострова накануне и теперь возвращается) будет возможным в сопровождении только кого-то одного из родителей. Сейчас въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

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