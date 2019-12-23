У Зеленского напомнили Путину, как легально въезжать в Крым

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Запуск Россией железнодорожного сообщения с оккупированным ею Крымом незаконен, как и несогласованный визит на украинскую территорию президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в АРК.

Там напомнили Путину, что Крым – это украинская территория и любые визиты туда возможны только через территорию Украины и согласно украинскому законодательству.

Представительство президента Владимира Зеленского в Крыму осудило действие президента РФ, который 23 декабря нелегально приехал в Крым, чтобы открыть незаконное железнодорожное сообщение по незаконно построенному оккупантами керченскому мосту.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.

Также у Зеленского подчеркнули, что никакие действия РФ не изменят закрепленного в Конституции статуса Крыма как части территории Украины.

9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.