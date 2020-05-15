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В СБУ заявили, что российский рэпер Гуф может въехать в Украину "только во сне"

В СБУ заявили, что российский рэпер Гуф может въехать в Украину "только во сне" - Фото
Алексей Долматов (скриншот с видео)
15.05.2020, 18:37

Ранее Долматов на своей странице в Instagram анонсировал гастрольный тур по городам Украины

Российскому рэперу Гуфу (Алексей Долматов) запрещен въезд в Украину до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, Долматов на своей странице в Instagram анонсировал гастрольный тур по городам Украины.

"СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - сообщили в СБУ.

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Вадим Ребрина
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