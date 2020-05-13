Рэпер дал $200 000 на благотворительность. Деньги не приняли из-за его репутации

6ix9ine (Фото - скриншот из видео)

Благотворительный фонд No Kid Hungry отказался принять пожертвование в размере $200 000 от рэпера 6ix9ine (Даниэля Эрнандеса) из-за его репутации. Об этом сообщает BBC.

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В фонде заявили, что они благодарны за предложение исполнителя, однако они вынуждены отказаться, поскольку их политика "предусматривает отказ в финансировании от доноров, чья деятельность не соответствует их миссии и ценностям".

6ix9ine, который недавно находился в тюрьме за преступления, совершенные им в составе банды, назвал решение фонда "жестоким", однако затем удалил пост в Instagram.

На прошлой неделе 24-летнего рэпера досрочно выпустили из тюрьмы в связи с эпидемией коронавируса. В 2019 году он пошел на сделку со следствием, признав себя виновным в серии вооруженных ограблений и перестрелок. Ему грозил пожизненный срок.

24 апреля сообщалось, что в ыступление рэпера Трэвиса Скотта внутри онлайн-игры Fortnite посмотрели более 12 млн пользователей, не считая зрителей трансляций вне игры.