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Рэпер дал $200 000 на благотворительность. Деньги не приняли из-за его репутации

Рэпер дал $200 000 на благотворительность. Деньги не приняли из-за его репутации - Фото
6ix9ine (Фото - скриншот из видео)
13.05.2020, 13:59

Рэпер 6ix9ine пожертвовал $200 000 на благотворительность. Благотворительный фонд No Kid Hungry не принял деньги из-за репутации исполнителя

Благотворительный фонд No Kid Hungry отказался принять пожертвование в размере $200 000 от рэпера 6ix9ine (Даниэля Эрнандеса) из-за его репутации. Об этом сообщает BBC.

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В фонде заявили, что они благодарны за предложение исполнителя, однако они вынуждены отказаться, поскольку их политика "предусматривает отказ в финансировании от доноров, чья деятельность не соответствует их миссии и ценностям".

6ix9ine, который недавно находился в тюрьме за преступления, совершенные им в составе банды, назвал решение фонда "жестоким", однако затем удалил пост в Instagram. 

На прошлой неделе 24-летнего рэпера досрочно выпустили из тюрьмы в связи с эпидемией коронавируса. В 2019 году он пошел на сделку со следствием, признав себя виновным в серии вооруженных ограблений и перестрелок. Ему грозил пожизненный срок.

  • 24 апреля сообщалось, что выступление рэпера Трэвиса Скотта внутри онлайн-игры Fortnite посмотрели более 12 млн пользователей, не считая зрителей трансляций вне игры.
Владислав Сердюк
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