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Суд дал восемь лет тюрьмы главарю подразделения и пулеметчику боевиков - фото

Суд дал восемь лет тюрьмы главарю подразделения и пулеметчику боевиков - фото - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
14.05.2020, 17:30

Лисичанский городской суд приговорил двух боевиков к восьми годам тюрьмы

Суд в Лисичанске дал восемь лет тюрьмы двум боевикам, которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

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Сотрудники СБУ установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после тренировочного центра боевиков был командиром подразделения. Второй стал пулеметчиком после освобождения из тюрьмы и принимал участие в боевых действиях против украинских военных. 

  • 13 мая на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 24-летний старший солдат Александр Карпик.

Смотрите видео: Штаб показал, как снайперы ФСБ РФ стреляют по украинским военным

Владислав Сердюк
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