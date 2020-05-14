На Донбассе погиб военный

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Вчера, 13 мая, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в утренней сводке о боевых действиях на Донбассе.

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"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", – пишет штаб ООС.

За прошедшие сутки гибридные оккупационные войска РФ девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Огневые контракты были около Гнутово, Талаковки, Катериновки, Старогнатовки, а также в Широкино, Крымском и Орехово.

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13 мая украинские подразделения ранили трех боевиков.

5 мая 2020 года президент Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина.

Зеленский включив туда Экс- переговорщик гуманитарной подгруппы в Минске Ирина Геращенко заявила, что это якобы "продолжение легитимизации" террористов и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском".

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