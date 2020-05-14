На Донбассе погиб военный

Вчера, 13 мая, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в утренней сводке о боевых действиях на Донбассе.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", – пишет штаб ООС.
За прошедшие сутки гибридные оккупационные войска РФ девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Огневые контракты были около Гнутово, Талаковки, Катериновки, Старогнатовки, а также в Широкино, Крымском и Орехово.
Читайте также: Хроника войны России против Украины: от начала вторжения
13 мая украинские подразделения ранили трех боевиков.
Смотрите видео: Штаб показал, как снайперы ФСБ РФ стреляют по украинским военным