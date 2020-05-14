Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Донбассе погиб военный

На Донбассе погиб военный - Фото
Скриншот из видеозаписи
14.05.2020, 08:13

Сегодня, 14 мая, оккупанты уже пять раз нарушили режим прекращения огня: потерь у ВСУ нет. Но они есть за вчера – двое раненых, еще один погибший боец

Вчера, 13 мая, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в утренней сводке о боевых действиях на Донбассе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", – пишет штаб ООС.

За прошедшие сутки гибридные оккупационные войска РФ девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

Огневые контракты были около Гнутово, Талаковки, Катериновки, Старогнатовки, а также в Широкино, Крымском и Орехово.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: от начала вторжения

13 мая украинские подразделения ранили трех боевиков.

  • 5 мая 2020 года президент Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина.
  • Экс-переговорщик гуманитарной подгруппы в Минске Ирина Геращенко заявила, что это якобы "продолжение легитимизации" террористов и "новый шаг к реализации сценария Кремля о прямом диалоге с Донецком и Луганском".

Смотрите видео: Штаб показал, как снайперы ФСБ РФ стреляют по украинским военным

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
ВСУ война Донбасс потери
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 