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Опрос в Днепре. ОПЗЖ почти наравне со "слугами", у Филатова-мэра нет конкурентов

13.07.2020, 13:20
Опрос в Днепре. ОПЗЖ почти наравне со
Город Днепр (фото — Александр Игнатенко/Facebook)

Новосозданная мэрская партия Пропозиция подбирается по популярности у жителей Днепра к лидерам – Слуге народа и ОПЗЖ, говорят в группе Рейтинг

Если бы выборы в горсовет Днепра прошли на стыке июня/июля 2020 года, правящая партия Слуга народа и пророссийская Оппозиционная платформа-За життя поделили бы кресла примерно поровну. К ним с недавнего старта приближается партия Пропозиция, куда входит мэр Борис Филатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто собирается голосовать за кандидатов в депутаты горсовета, около 16% еще не определились с симпатией. Популярность партий в городе среди тех, кто определился с симпатией и намерен голосовать:

24,3% - Слуга народа;
22,4% - ОПЗЖ;
15,9% - Пропозиция;
7,4% - Громадська сила;
6,4% - Евросолидарность;
5,3% - Партия Шария;
4,5% - Батькивщина.

Популярность кандидатов в мэры в городе среди тех опрошенных днепрян, кто определился с кандидатом и хочет голосовать на выборах:

42,6% - Борис Филатов, действующий мэр;
13,3% - Александр Вилкул;
13,2% - Максим Бужанский;
12,8% - Загид Краснов.

Среди тех, кто собирается голосовать на выборах мэра, более 11% пока не определились с симпатией

  • Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.
  • В этом же опросе у жителей Днепра спросили, насколько они довольны Зеленским и Филатовым: их реакция.

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Евгений Пилипенко
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