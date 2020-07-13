Опрос в Днепре. ОПЗЖ почти наравне со "слугами", у Филатова-мэра нет конкурентов

Новосозданная мэрская партия Пропозиция подбирается по популярности у жителей Днепра к лидерам – Слуге народа и ОПЗЖ, говорят в группе Рейтинг

Если бы выборы в горсовет Днепра прошли на стыке июня/июля 2020 года, правящая партия Слуга народа и пророссийская Оппозиционная платформа-За життя поделили бы кресла примерно поровну. К ним с недавнего старта приближается партия Пропозиция, куда входит мэр Борис Филатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто собирается голосовать за кандидатов в депутаты горсовета, около 16% еще не определились с симпатией. Популярность партий в городе среди тех, кто определился с симпатией и намерен голосовать:

24,3% - Слуга народа;

22,4% - ОПЗЖ;

15,9% - Пропозиция;

7,4% - Громадська сила;

6,4% - Евросолидарность;

5,3% - Партия Шария;

4,5% - Батькивщина.

Популярность кандидатов в мэры в городе среди тех опрошенных днепрян, кто определился с кандидатом и хочет голосовать на выборах:

42,6% - Борис Филатов, действующий мэр;

13,3% - Александр Вилкул;

13,2% - Максим Бужанский;

12,8% - Загид Краснов.

Среди тех, кто собирается голосовать на выборах мэра, более 11% пока не определились с симпатией

Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.

В этом же опросе у жителей Днепра спросили, насколько они довольны Зеленским и Филатовым: их реакция.

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Евгений Пилипенко

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