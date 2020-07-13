У жителей Днепра спросили, насколько они довольны Зеленским и Филатовым – опрос
Президентом Владимиром Зеленским в Днепре недовольна половина жителей. И столько же людей довольны работой местного мэра Бориса Филатова
Больше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой президента Владимира Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов. Об этом говорится в выводах группы Рейтинг социологическому исследованию в городе.
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Весной 2019 года во втором туре выборов президента за Зеленского в Днепропетровской области проголосовали 87,25% избирателей, за его оппонента, на то время действующего главу государства Петра Порошенко, — 10,81%.
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При этом половина опрошенных (51%) заявили, что довольны тем, как работает мэр Борис Филатов. Треть (34%) им недовольна.
Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.
- В конце марта 2020-го в Днепре выкопали 600 могил под захоронение возможных жертв коронавируса.
- В апреле там на 17 000 грн оштрафовали священника, причащавшего прихожан из одной ложки.
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