У жителей Днепра спросили, насколько они довольны Зеленским и Филатовым – опрос

Президентом Владимиром Зеленским в Днепре недовольна половина жителей. И столько же людей довольны работой местного мэра Бориса Филатова

Больше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой президента Владимира Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов. Об этом говорится в выводах группы Рейтинг социологическому исследованию в городе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Весной 2019 года во втором туре выборов президента за Зеленского в Днепропетровской области проголосовали 87,25% избирателей, за его оппонента, на то время действующего главу государства Петра Порошенко, — 10,81%.

Нажмите, чтобы увеличить:

При этом половина опрошенных (51%) заявили, что довольны тем, как работает мэр Борис Филатов. Треть (34%) им недовольна.

Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.

В конце марта 2020-го в Днепре выкопали 600 могил под захоронение возможных жертв коронавируса.

В апреле там на 17 000 грн оштрафовали священника, причащавшего прихожан из одной ложки.

Читайте также: Филатов предложил переименовать одну из улиц Днепра в "тупик Коломойского"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.