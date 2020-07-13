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У жителей Днепра спросили, насколько они довольны Зеленским и Филатовым – опрос

13.07.2020, 12:32
У жителей Днепра спросили, насколько они довольны Зеленским и Филатовым – опрос - Фото
Днепр. Карантин (фото - dniprorada.gov.ua)

Президентом Владимиром Зеленским в Днепре недовольна половина жителей. И столько же людей довольны работой местного мэра Бориса Филатова

Больше половины (52%) жителей Днепра недовольны работой президента Владимира Зеленского, а противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов. Об этом говорится в выводах группы Рейтинг социологическому исследованию в городе.

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Весной 2019 года во втором туре выборов президента за Зеленского в Днепропетровской области проголосовали 87,25% избирателей, за его оппонента, на то время действующего главу государства Петра Порошенко, — 10,81%.

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При этом половина опрошенных (51%) заявили, что довольны тем, как работает мэр Борис Филатов. Треть (34%) им недовольна.

Опрос проведен с 20 июня по 4 июля 2020 года среди 1006 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.

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Евгений Пилипенко
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