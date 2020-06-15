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Сюр. Филатов предложил переименовать одну из улиц Днепра в тупик Коломойского

Сюр. Филатов предложил переименовать одну из улиц Днепра в тупик Коломойского - Фото
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепровского горсовета)
15.06.2020, 14:15

Мэр Днепра отреагировал на сюжет телеканал 1+1 о якобы "смытой дождем" улице Короленко

Переименовать улицу Короленко в Днепре в тупик Коломойского предложил мэр города Борис Филатов. Об этом он сообщил в Facebook.

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Предложение к городской комиссии о присвоении названий и переименовании опубликовано на сайте городского совета Днепра.

Филатов заявил, что СМИ медиахолдинга олигарха Игоря Коломойского распространяют информацию о якобы сильных разрушениях улиц и подземной части Днепра, а также беспрецедентных фактах коррупции в городе. В частности, телеканал 1+1 сообщил о том, что реконструированная улица Короленко была смыта дождем.

По словам Филатова, он обратился в комиссию по названиям "в связи с отсутствием улицы на карте города", и предложил такие варианты переименования: улица Смытая, балка Медиахолдинга Униан и 1+1, тупик Игоря Валерьевича Коломойского.

  • В сентябре 2019 года Филатов заявил, что Коломойский привел к упадку ряд объектов в Днепре.
Денис Юдин
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