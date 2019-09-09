"Все превращается в тлен". Филатов раскритиковал Коломойского

Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с критикой в адрес олигарха Игоря Коломойского, заявив, что тот якобы привел к упадку ряд объектов в городе. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

Он отметил, что на следующих выборах, вероятно, мэра, у днепрян будет выбор "между ним и Коломойским".

"Филатов, можеть быть, плохой: может ругаться в Фейсбуке, может что-то неправильно делать может ошибаться. Но только вы пройдите по городу и обратите внимание, что сделал Коломойский. Вспомните про футбольный клуб Днепр - уничтожен, со столетней историей. Про полуразрушенный аэропорт, авиакомпании, которые за 15 тысяч возят нас в Киев. Про баскетбольную арену... Все, до чего этот человек дотрагивается, превращается в тлен", - заявил городской голова

"Хотите вы такого человека? Ну, извините. Я - нет", - добавил он.

Ранее в эфире канала 1+1 вышла программа, посвященная деятельности Филатова на посту мэра Днепра. Реагируя на изложенную в ней информацию, Филатов написал в соцсети: " Ну что, Игорь Валерьевич, я принял вызов...".

В 2014 году Филатов работал заместителем Коломойского во время его руководства Днепропетровской ОГА.

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