"Все превращается в тлен". Филатов раскритиковал Коломойского

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с критикой в адрес олигарха Игоря Коломойского, заявив, что тот якобы привел к упадку ряд объектов в городе. Об этом он заявил в эфире NewsOne.
Он отметил, что на следующих выборах, вероятно, мэра, у днепрян будет выбор "между ним и Коломойским".
"Филатов, можеть быть, плохой: может ругаться в Фейсбуке, может что-то неправильно делать может ошибаться. Но только вы пройдите по городу и обратите внимание, что сделал Коломойский. Вспомните про футбольный клуб Днепр - уничтожен, со столетней историей. Про полуразрушенный аэропорт, авиакомпании, которые за 15 тысяч возят нас в Киев. Про баскетбольную арену... Все, до чего этот человек дотрагивается, превращается в тлен", - заявил городской голова
"Хотите вы такого человека? Ну, извините. Я - нет", - добавил он.
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