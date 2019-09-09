Филатов сказал, кто выиграл от пари с Зеленским: видео

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Президент намерен приехать в Днепр 14 сентября, говорит городской голова

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своем споре с президентом Владимиром Зеленским о реконструкции одного из городских мостов. Подробности пари и победителей от него Филатов озвучил в эфире NewsOne.

"Мне могли сделать так, чтобы я это пари не выиграл. Хотя, я везде говорю о том, что я не выиграл пари. Его выиграл Днепр, этот спор. Все горожане. Выиграл его и президент. Вы знаете, ситуация win-win (победа без проигравших, - ред.). Всем эта проблема (мост, - ред.) сидела уже в печенках и я думаю, мне, наверно, первому и больше всего. Президент придал этой истории турбо-ускорение и поэтому это пари выиграли все", - заявил Филатов.

Он добавил: мэрии и профильным службам дали нормально работать, что привело к хорошему результату. "У нас были разные истории с правоохранительными органами. Пусть они занимаются - это будет то, чем они должны заниматься. Но, не было, грубо говоря, никаких "команд". Поэтому, пари состоялось и мы решили эту проблему, я надеюсь, теперь все будут довольны", - сказал мэр Днепра.

Филатов также рассказал, что президент, как и обещал, приедет в Днепр на день города - 14 сентября. Это произойдет на 99%, заверил городской голова.

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Теги: борис филатов, Владимир Зеленский, днепр, реконструкция моста, пари
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